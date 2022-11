Mief von unterirdisch gelagertem Abfall verhindert Eigenheime in Aderstedt

Auf dieser Wiese am westlichen Aderstedter Ortsrand dürfen keine Häuser gebaut werden.

Aderstedt/MZ - Die Idee einer neuen Eigenheimsiedlung am westlichen Dorfrand von Aderstedt lässt sich nicht realisieren. Der Bernburger Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 24. November, auf Vorschlag der Verwaltung und einstimmige Empfehlung des Planungsausschusses beschließen, das Planungsverfahren zu beenden.