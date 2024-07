Bernburg/MZ. - Eine Geschichte für die Zeitung zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Das muss John schnell feststellen, als er sich als Reporter für den „Bärenhausener Kurier“ versucht. Dennoch ist der Elfjährige engagiert dabei und hat sich seine Tatzen, also seinen Lohn, am Ende redlich verdient. Die Zeitungsredaktion, die wegen ihrer kreativen Dekoration am Donnerstag sogar zum schönsten Gewerk gekürt wurde, ist eines von mehreren Gewerken, das John in den vergangenen Tagen in der Kinderstadt „Bärenhausen“ ausprobiert hat. Am besten, sagt der Elfjährige, habe es ihm im Kaufhaus gefallen.

