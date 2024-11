Martinsfest in Peißen

Peissen/MZ. - Max und „Picasso“ haben es ein bisschen spannend gemacht: Mit leichter Verzögerung sind sie am Samstag in die Peißener Kirche St. Wenzel geritten. Vielleicht waren sie beide ein wenig nervös? Zumindest wäre das nicht verwunderlich, denn es war ihr erster gemeinsamer Auftritt zum Martinsspiel am Samstag. Max Pega spielt den Heiligen Martin und der kommt üblicherweise auf einem Pferd geritten. Geübt habe er das vorher nicht, sagt der zehnjährige Max. Dafür sitzt er erstaunlich souverän im Sattel. Und der 18-jährige „Picasso“ von Karen Skonieczny aus Gröna macht brav mit.