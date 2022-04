Maßregelvollzug in Bernburg wächst weiter

Bernburg/MZ - Die Bagger stehen schon jetzt kaum still auf dem Außengelände des Maßregelvollzugs in Bernburg. Ein Teil des Megazauns ragt bereits 5,50 Meter hoch in den Himmel. Er soll künftig dafür sorgen, dass die suchtkranken, straffällig gewordenen Patienten keine Chance mehr auf eine Flucht haben, wie es in der Vergangenheit schon öfter auf spektakuläre Weise vorgekommen ist.