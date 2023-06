Bernburg/Düsseldorf/MZ - Sein Herz schlägt für den Sport. Er verfügt außerdem über die Fähigkeit, seine Mitmenschen zu motivieren und Events aus dem Boden zu stampfen. Die Rede ist von Martin Rottstegge.

Der gelernte Lokführer erhielt kürzlich eine Einladung nach Düsseldorf. Im Maritim-Hotel direkt am Flughafen gelegen fand eine Auszeichnungsveranstaltung der Fairnessplan e.V. statt. Der Verein ist eine gemeinsame Einrichtung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes der Mobilität und Verkehrsdienstleister (AGV Move).

Und im Rahmen dieser Zeremonie wurde Martin Rottstegge mit dem Fairnesspreis 2022 in der Kategorie Einzelperson für soziales Engagement im Sport geehrt. Die Laudatio hielt der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky.

„Als das Einladungsschreiben im Briefkasten lag, war ich schon ziemlich überrascht. Aber wahrscheinlich habe ich die Leute so genervt, dass mein Name sich herumgesprochen hat“, meinte der gebürtige Bernburger mit einem leichten Anflug von Humor. Martin Rottstegge hat jedes Jahr für den Firmenlauf geworben, war Teamkapitän der Cargo-Mannschaft und hat die Kollegen aus ihren Sesseln geholt, „die sonst keinen Schritt von allein gegangen wären“, so die „Nervensäge“.

Der Jury ist außerdem nicht verborgen geblieben, dass das Mitglied des SC Bernburg auch in seiner Heimatstadt die treibende Kraft in der Laufszene ist. Während des Lockdowns hat er gemeinsam mit Marc Schwärzel und Mirko Tölzer vom PSV Bernburg die Challenge „In 80 Tagen um die Welt“ ins Leben gerufen, zwei virtuelle Rennsteigläufe entlang der Saale organisiert. Insgesamt haben sich mehr als 1.000 Menschen an den Aktionen beteiligt.

Begeisterung fürs Laufen

Martin Rottstegge ist in Ilberstedt aufgewachsen. Die Begeisterung für das Laufen weckte sein ehemaliger Sportlehrer an der Berufsschule in Aschersleben. „Herr Schütze war Rennsteigläufer. Und hat uns zum Einetallauf über zehn Kilometer überredet. Ich dachte nicht, dass ich lebend das Ziel erreichen werde“, erzählt der 57-jährige Volkssportler, den auch der zweite Olympiasieg im Marathon von Waldemar Cierpinski 1980 in Moskau inspirierte, mit dem er heute noch regelmäßig telefoniert und den Hallenser nach Bernburg zu großen Events wie den Firmenstaffellauf eingeladen hatte.

Waldemar Cierpinski ist Ehrenmitglied des Bernburger Lauftreffs, der am 1. April 2024 seinen 15. Geburtstag feiert.

Ausgleich zur Arbeit

Der Laufsport ist für den Bernburger, der seit 35 Jahren mit seiner Christiane (54) verheiratet und stolz auf seine Tochter Franziska (29) ist, aber auch schon immer ein Ausgleich für seine sitzende berufliche Tätigkeit.

Von 1985 bis 2007 transportierte er als Lokführer Menschen und Güter durch ganz Deutschland. Und ist seit 2008 als Fachreferent für Ressourcenplanung tätig, disponiert den Güterverkehr. In seiner Freizeit feuert er am liebsten die Handballer vom SV Anhalt Bernburg an. „Dabei kann ich selbst gar nicht mit dem Ball umgehen, wurde in der Schule beim Fuß- oder Handball immer als Letzter gewählt“, so Martin Rottstegge, der dafür beim Laufen einiges erreichte, fünf Marathons und unzählige Halbmarathons absolvierte.

Doch dabei denkt er nicht nur an sich. „Es macht doch viel mehr Spaß, gemeinsam Sport zu treiben“, sagt der Chef des Lauftreffs, der sich jeden Mittwoch mit Gleichgesinnten trifft und an der Saale Kilometer schrubbt.