Der neunjährige Galloway-Bulle Marlin stellt bei der Agra in Leipzig die Konkurrenz aus ganz Deutschland in den Schatten. Worüber sich sein Züchter Karl-Friedrich Schöning noch gefreut hat.

Garsena/Leipzig. - Er hat in seinem Leben schon sehr viel erlebt, aber damit hatte auch er in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Karl-Friedrich Schöning hatte große Mühe, alle bei der diesjährigen Agra in Leipzig errungenen Preise mit nach Hause zu nehmen, in deren Rahmen der Mitteldeutsche Fleischrindwettbewerb zum achten Mal stattgefunden hat.