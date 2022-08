Mann stürzt mit Fahrrad an Fußgängerbrücke in Bernburg zehn Meter tief in die Saale

Großes Aufsehen am Saalplatz in Bernburg: Augenzeuge reagiert blitzschnell und zieht Mann aus dem Wasser.

Bernburg/MZ/KT - Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat es am Montagabend an der Fußgängerbrücke in Bernburg gegeben. Laut Augenzeugen war ein Mann mit seinem Fahrrad rund zehn Meter tief in die Saale gestürzt. Noch ist unklar, wie er zuvor das mehr als ein Meter hohe Geländer überwinden konnte. „Wir haben es nur laut knallen hören, dann lag er im Wasser“, sagte ein Augenzeuge, der sich geistesgegenwärtig über die Treppe an der Schleuse dem Verletzten näherte, ihn aus dem Wasser zog und vor dem Ertrinken rettete. Mit Hilfe der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften anrückte, und weiteren Passanten wurde er vom Ufer zum Rettungswagen getragen und notärztlich weiterbehandelt. Auch die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.