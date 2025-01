Manuela Jäger von der EMS und Bürgermeisterin Susan Falke sind sozusagen mittendrin bei den „Kleinen Freunden mittendrin“ in der gleichnamigen Nienburger Kindertagesstätte.

Nienburg/MZ. - Manchmal gibt es auch weit nach Weihnachten noch Geschenke. So geschehen jetzt in der Nienburger Kindertagesstätte „Kleine Freunde mittendrin“. Zu Gast waren Manuela Jäger und Frank Sieweck von der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS). Im Auftrag des Regionalversorgers überreichten sie an Bürgermeisterin Susan Falke und jubelnde Mädchen und Jungen einen Scheck über 866 Euro.