Luxusquartiere für Bernburg am Saale-Ufer

Bernburg/MZ - Ganze 171 neue Quartiere hat die Wohnungsgenossenschaft Bernburg in den vergangenen sechs Jahren neu gebaut. Das aktuellste Projekt heißt Marienkirchplatz und soll die Baulücke neben dem Gotteshaus an der Breiten Straße schließen (die MZ berichtete). Peter Arlt und sein Team haben aber schon das nächste Millionenvorhaben in der Pipeline. Unter dem Arbeitstitel „Saalestrand“ ist ab 2025 ein Neubau mit acht Luxuswohnungen zwischen Plattenbauten Vor dem Nienburger Tor geplant. Gut möglich, dass der Großvermieter die dafür veranschlagten sechs Millionen Euro schon früher in die Hand nimmt. „Wenn die Archäologen am Marienkirchplatz fündig werden und sich der Bau dort verzögert, ziehen wir dieses Vorhaben vor“, kündigt der geschäftsführende Vorstand an. Peter Arlt ist froh, diesen Investitionsplan B im Fall der Fälle noch im Köcher zu haben.