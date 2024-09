Plötzkau/MZ. - Wie schwer wohl so ein paar leere Überraschungseier sind? Oder ein Säckchen voll Walnüsse? Das konnten die Besucher am Samstag beim Tag der offenen Tür in der Freien Grundschule „MUTIG“ in Plötzkau selber herausfinden. Im Klassenraum der „Wildkatzen“, also der 1. Klasse, stand eine Waage mit kleinen Gewichten und jeder durfte die ausgewählten Gegenstände selber wiegen. Die Besucher konnten aber auch verschiedene Lernspiele ausprobieren, unter anderem Türme aus Zahlen bauen oder Bilder auf einer Magnettafel gestalten.

