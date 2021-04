Lebenshilfe kümmert sich um durstige Kehlen

Bernburg/Köthen - Es ist genau 40 Jahre her, dass die letzte Brausebude der Getränkefirma Gastrich an der Ecke Friedensallee/Käthe-Kollwitz-Straße abgerissen wurde. Bis zur Enteignung der Familie 1972 konnten die Bernburger an acht solcher überaus beliebten Holzhütten ihren Durst löschen, ehe sie nach und nach aus dem Stadtbild verschwanden. Ein Förderverein unter Vorsitz von Linke-Stadtrat Eberhard Balzer lässt die für Bernburg so typische Tradition wieder aufleben. Nach mehreren coronabedingt verschobenen Anläufen sehen die Planungen nun die Eröffnung einer nachgebauten Gastrichbude auf dem Karlsplatz zum 1. August vor.

„Nach den Vorplanungen sind wir seit Jahresbeginn mit dem Aufbau beschäftigt“

Die beteiligten Akteure der Initiative trafen sich am Mittwoch zu letzten Absprachen im VHS-Bildungswerk Köthen, wo die Brausebude derzeit von drei Mitarbeitern der Köthener Beschäftigungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft (Köbeg) aus Fichten- und Kiefernholz zusammengezimmert wird. Einer von ihnen ist Jens Jeske. „Nach den Vorplanungen sind wir seit Jahresbeginn intensiv mit dem Aufbau beschäftigt“, sagt er. Das Häuschen mit einer Firsthöhe von 3,70 Metern und einer Grundfläche von 2,50 mal 2,50 Metern hat bereits deutlich Gestalt angenommen.

„Die Balken sind hübsch ausgefräst“, lobt Stadtrat Maik Herold, der die FDP-Fraktion im achtköpfigen Förderverein vertritt. „Mir war von Anfang an wichtig, dass Parteipolitik keine Rolle spielt“, erklärt Eberhard Balzer. Bis auf die Grünen hätten alle Parteien ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt.

Köbeg-Leiter Ronald Maaß war extra nach Quedlinburg gefahren, um eine dort als Imbiss genutzte Gastrichbude zu fotografieren. Die Bilder dienen als Vorlage für den aktuellen Nachbau. „Wir haben einige Details übernommen“, sagt er. Die meisten Holzbretter sind inzwischen doppelt gestrichen, auf Anraten der Denkmalschutzbehörde in den Farben Weiß und Dunkelbraun.

Maßnahmen gegen einkalkulierten Vandalismus

Ronald Maaß rechnet damit, dass die Endmontage der Hütte in Bernburg auf dem ehemaligen Standort des Karlsplatz-Zeitungskioskes maximal eine Woche dauert. Sie soll voraussichtlich in drei Teilen angeliefert werden: Kubus und zwei Dachhälften. Anschließend sind Elektro-, Wasser- und Abwasseranschlüsse zu installieren. Trinkwassermeister Peter Geisler vom Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe will einen bodengleichen Zählerschacht mit Frostschutz setzen. „Uns ist wichtig, dass der Hydrant keinem Vandalismus ausgesetzt ist“, sagt Doreen Beier vom Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung.

„In der Saison werden wir sicher täglich Brause verkaufen“

Betrieben wird die Gastrichbude, die dank der Erlaubnis von Firmeninhaber-Witwe Ingeborg Gastrich mit einem Schriftzug der Marke versehen werden kann, durch die Lebenshilfe. „Als Saisonbetrieb“, wie Vereinsmitglied Britta Meinecke betont. „In der Saison werden wir sicher täglich Brause verkaufen und die Öffnungszeiten an die des benachbarten Toilettenhäuschens anpassen“, sagt Lebenshilfe-Werkstattleiter Sebastian Wendt. In der Praxis werde sich zeigen, ob Änderungen notwendig sind. Verkauft werden kann dann zwar keine originale Gastrich-Brause, aber dafür die Durstlöscher eines ebenfalls regionalen Traditionsunternehmens: Duponia aus Calbe wird die Bude mit Limonadenflaschen beliefern. Angedacht ist zudem der Verkauf von Bernburg-Souvenirs oder regionalen Produkten wie der Salzlandkiste.

Bis zur Inbetriebnahme wird das Projekt voraussichtlich rund 20.000 Euro kosten - mehr als zunächst veranschlagt. Gründe sind laut Eberhard Balzer ein rasant gestiegener Holzpreis sowie zunächst nicht berücksichtigte Vermessungsgebühren und ein nötiges Standsicherheitsgutachten. Rund 3.000 Euro würden derzeit noch fehlen, um die Gastrichbude auch finanziell auf ein sicheres Fundament zu stellen.

Wer spenden möchte, kann auf folgendes Konto bei der Salzlandsparkasse einzahlen: Verein Gastrichbude, IBAN: DE33 8005 5500 0201 0528 06. Wer im Verwendungszweck der Überweisung seine vollständige Adresse angibt, erhält eine Spendenbescheinigung.