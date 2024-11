Bernburg/Poley/MZ. - Reich dekoriert mit Medaillen und Pokalen ist Laura Drescher von den beiden jüngsten Weltmeisterschaften der Powerlifter zurückgekehrt. Sowohl bei den Titelkämpfen des Verbandes WUAP in Tschechien am 28. September als auch des Verbandes GPC am 13. Oktober in der Slowakei krönte sich die 21-jährige Poleyerin zur neuen Junioren-Weltmeisterin im Bankdrücken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.