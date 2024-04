Beim Streetfood-Festival auf dem Bernburger Karlsplatz können Besucher an diesem Wochenende Spezialitäten von mehreren Kontinenten kennenlernen.

Streetfood-Festival in Bernburg

Jacques und Sarie aus den Niederlanden bieten am Stand „Sloppy Joe“ würzige Hack-Burger und Hot Dogs, eine amerikanische Spezialität.

Bernburg/MZ. - Wem eine Weltreise zu aufwendig und zu teuer ist, für den gibt es an diesem Wochenende auf dem Bernburger Karlsplatz eine preiswerte Alternative. Beim Streetfood-Festival kann jeder innerhalb weniger Meter zwischen mehreren Kontinenten wechseln und dabei deren kulinarische Köstlichkeiten kennenlernen. Zum dritten Mal ist Streetfood-Festival-Veranstalter Thomas Franzky von der Heise & Wolf GbR mit seinen Händlern in der Saalestadt zu Gast. An insgesamt 36 Ständen können sich die Besucher noch bis zum morgigen Sonntag durch die kulinarische Welt futtern. Von herzhaft bis süß, vom Spanferkel bis zum ungewöhnlichen Getränk ist alles dabei.

Zahlreiche neue Stände

„Wir haben viele neue exotische Stände dabei“, sagt Thomas Franzky und verweist dabei unter anderem auf „Sloppy Joe“, die „Vietfellows“, einen Anbieter von „Wagyu Burgern“, einen Stand mit italienischen Burrito- und Porchetta-Gerichten oder auf die süßen Baumstriezel von Csaba Bicskei. Letzterer kommt aus Ungarn und seine Angebote sind süße Verführungen pur. Er bietet seine Baumstriezel klassisch aus leckerem Teig mit Zuckerbelag oder sogar gefüllt mit Eis und Früchten an.

Die ungarischen Baumstriezel von Csaba Bicskei sind süße Verführungen pur. (Foto: Thomas Weißenborn)

Belgische Pommes

Nebenan bereitet Karim Reinhardt doppelt frittierte belgische Pommes zu. Zu den knusprigen Kartoffelstreifen bietet er insgesamt 20 verschiedene original belgische Saucen an. Mutige können auf dem Markt selbstverständlich auch gegrillte Insekten verkosten. Wer hingegen auf eher konservative Speisen steht, hat eine große Auswahl an Burgern und Hot Dogs oder Spanferkel-Gerichten, die von der Mittelmeerinsel Sizilien stammen.

Besonders zartes Rindfleisch

Auch Besucher, die auf der Suche nach etwas qualitativ besonders Hochwertigem sind, werden fündig. Der „Wagyu-Burger“ wird aus feinstem Rindfleisch zubereitet, ist besonders zart und schmackhaft. Bei „Sloppy Joe“ wiederum gibt es würzige Hack-Burger und Hot Dogs nach original amerikanischen Rezepten, versprechen Jacques und Sarie aus den Niederlanden. Und natürlich darf auch ein Eisladen nicht fehlen. „Der Renner ist unser schwarzes Vanille-Eis, das in schwarzen Waffeln ausgegeben wird“, sagt Inhaber Jan Igel aus Magdeburg vom Stand „Hedgehog & Rabbit“.

Geöffnet ist das Streetfood-Festival auf dem Karlsplatz am Samstag, 13. April, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. April, von 11 bis 20 Uhr.