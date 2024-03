Ein großer Stromausfall hat die Stadt Nienburg am Wochenende lahmgelegt. Kunden berichten seither von leeren Kühltruhen im Edeka-Markt der Stadt. Wann wieder Normalität einkehrt.

Kühltruhen bleiben leer - Edeka-Markt in Nienburg kämpft mit Folgen nach Stromausfall

Der Edeka-Markt in Nienburg kämpft mit den Folgen eines Stromausfalls am zurückliegenden Wochenende.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienburg/MZ. - Kunden, die in den zurückliegenden Tagen den Edeka-Markt in Nienburg betreten haben, glaubten beim Spazieren durch die Gänge mit ihren Einkaufswagen ihren Augen kaum. Denn sämtliche Kühlregale sind wie leer gefegt gewesen. Keine Tiefkühlkost, nicht ein Stück Butter, Joghurt oder Wurst. Grund dafür ist ein Stromausfall, der bereits am zurückliegenden Wochenende große Teile Nienburgs lahmgelegt hatte.