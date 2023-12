Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Seit Wochen terrorisiert eine Jugendbande mit laut knallenden Böllern in den Abendstunden die Bernburger Bevölkerung. Bisher ist es der Polizei nicht gelungen, die Täter zu fassen. Unternimmt sie überhaupt genug Anstrengungen dahingehend? Daran gibt es Zweifel. In der Stadtrat-Ratssitzung am Donnerstagabend äußerte Vorsitzender Jürgen Weigelt (CDU) Unverständnis, „,dass die Polizei seit Wochen nicht in der Lage ist, die Täter zu fassen.“