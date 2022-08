Kreis bildet erfolgreich Nachwuchs aus

Benrburg/MZ - Mit Til Nachtigall und Julina Pelz aus Bernburg sowie John Ritter und Anna Wedler aus Aschersleben haben vier junge Menschen ihre Ausbildung in der Kreisverwaltung erfolgreich absolviert. Sie dürfen sich nach drei Jahren Ausbildungszeit jetzt Verwaltungsfachangestellte nennen. Am Freitag erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse von Landrat Markus Bauer (SPD) und der für Ausbildung zuständigen Fachdienstleiterin Manuela Jansen im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Glückwunsch und Dank

„Meine Glückwünsche und Anerkennung für Ihre Leistung, aber auch vielen Dank dafür, dass Sie durchgehalten haben, denn es war manchmal nicht einfach“, richtete der Landrat seine Worte an die ehemaligen Auszubildenden, die ihre Lehrzeit aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen in großen Teilen anders erlebten als andere Ausbildungsjahrgänge. Zugleich bedankte sich Bauer bei der Fachdienstleiterin für ihr Engagement.

Arbeit im Fachdienst

Neben der Gratulation für die erfolgreich absolvierte Ausbildung konnte der Landrat die vier Absolventen auch als neue vollwertige Mitarbeiter der Kreisverwaltung begrüßen. Er gab ihnen mit auf den Weg: „Egal, in welchem Fachdienst Sie jetzt eingesetzt werden, Sie sind Teil eines großen Teams, das gemeinsam daran arbeitet, den Salzlandkreis als Region voranzubringen und auch Krisen zu meistern. Stärken Sie also das Team, bringen Sie Schwung rein, denn wichtig ist, dass wir nicht alle auf der Stelle treten, sondern uns stetig wandeln.“

Unterricht mit Lehrgängen

Die Kreisverwaltung bildet regelmäßig Verwaltungsfachangestellte sowie Fachinformatiker aus. Der theoretische Teil der Ausbildung erfolgt an der Berufsschule Eike von Repgow in Magdeburg, der praktische Teil in den verschiedenen Fachdiensten der Behörde. Gleichzeitig wird die Ausbildung in Form von dienstbegleitendem Unterricht mit Lehrgängen am Studieninstitut für kommunale Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg unterstützt.

Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart am 1. September beginnt nach den Sommerferien, schreibt Kreissprecher Marko Jeschor in einer Pressemitteilung.