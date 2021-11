Kostenloses Training für junge Mamas aus Bernburg

Bernburg/MZ - Ein richtiges Jubiläum ist es zwar nicht. Dennoch freut sich Fitness-Trainer Tobias Kranig, dass sein Angebot „MamAktiv“ auch nach sieben Jahren noch so gut von den frisch gebackenen Mamas in Bernburg und Umgebung so gut angenommen wird.

Und weil diese in Zeiten von Corona auch zahlreiche Einschränkungen erfahren mussten, möchte er ihnen die (Wieder-) Einstieg in den Sport erleichtern und bietet ihnen ab sofort am Freitagnachmittag ein kostenfreies Training auf der Töpferwiese an. Bei schlechtem Wetter wird im Studio in der Steinstraße trainiert. Das sei ein Dankeschön „für die Mütter, die in der schweren Corona-Zeit auf so viele Sachen verzichten mussten und das alles trotzdem so toll meistern“, sagt der lizenzierte Personal-Trainer, Anti-Aggressions- und Athletik-Trainer, der im November 2017 sein Sportstudio „Sportplatz“ in der Liebknechtstraße eröffnete und später in die Steinstraße umzog. Das Angebot von „MamAktiv“ gab es aber bereist zuvor.

Die Zeit sitzt den Müttern oft im Nacken

Kranigs Freundin wollte nach der Geburt der gemeinsamen Tochter wieder Sport treiben. „Zeitlich hat sie es mit Kind nicht ins Fitness-Studio geschafft“, erzählt Kranig. Daher sei die Idee zu „MamAktiv“ entstanden. Er habe eine Weiterbildung besucht und sein Konzept anschließend mit einer Hebamme besprochen. Dann konnte es im Herbst 2014 losgehen. Mitmachen können die jungen Mütter ab der fünften oder sechsten Woche nach der Entbindung. Wer einen Kaiserschnitt hatte, kann frühestens nach acht Wochen ins Training einsteigen.

Die Übungen variieren von Training zu Training, und es sind vor allem sogenannte Bodyweight-Übungen. Das heißt, trainiert wird nur mit dem Eigengewicht des Körpers. Kniebeugen, Hampelmann, Ausfallschritt, Armkreisen vorwärts und rückwärts. Nun also können die Kursteilnehmerinnen erstmal bis zum 31. März nächsten Jahres kostenlos bei ihm trainieren - und ihre eventuell schon erworbene Zehner Karte für die Zeit danach aufheben.

Zusätzlich bietet Kranig für die jungen Mamas gratis jetzt noch montags ab 10.30 Uhr im Studio in der Steinstraße einen Dehnungs- und Relaxkurs an, zu dem die Kinder natürlich mitkommen dürfen.

Informationen gibt es unter Telefon 0178/34 61 425