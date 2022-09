König in Gramsdorf gekürt

Was die Besucher über das Knollengemüse erfahren haben und wer beim Schälen den ersten Platz gemacht hat.

Die Teilnehmer des Kartoffelschälwettbewerbs legten sich ins Zeug. Emilia Fenkel (links) schaffte in zwei Minuten die größte Menge.

Gramsdorf/MZ - Goldmarie, Ballerina, Red Bullet und Rote Emmalie − alles Namen von Kartoffelsorten, die in Gramsdorf am Sonnabend zum Verzehr angeboten worden sind. Die Premiere des Kartoffelfestes mit rund 100 Besuchern auf dem Gelände des Heimatvereins war laut dessen stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Weißenborn ein voller Erfolg: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren mehr oder weniger gedrückt, ein Kartoffelfest auszurichten.