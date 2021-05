Kommt nächste Woche die Maskenpflicht?: Vorerst an Zwangsmaßnahme vorbeigeschrammt

Bernburg - Der Salzlandkreis ist am Freitag noch einmal an einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wo das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, und weiteren Einschränkungen im privaten Bereich ab Samstag vorbeigeschrammt. Sonst würde an Bushaltestellen beispielsweise Maskenpflicht bestehen und private Feiern wären nur mit bis zu 15 Personen ...

Eine entsprechende Allgemeinverfügung ist fertig. „Wir wollen aber ohne sie auskommen. Je weniger Verbote es von Seiten des Staates gibt, umso besser ist es“, so Landrat Markus Bauer (SPD).

Ampel hätte jederzeit umspringen können

Am Freitagvormittag sah alles noch danach aus, dass der Schwellenwert von 35 infizierten Personen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner, der die Corona-Ampel von Grün auf Gelb hätte umspringen lassen, erreicht wird.

Am Vortag war er auf 32,9 geschnellt, was die Alarmglocken im Landratsamt schrillen ließen. Doch die Inzidenz sank sogar auf 29,2. Es gab am Freitag nämlich nur zwei nachgewiesene Neuinfektionen, beide wiederum in Bernburg.

„Das ist ein gutes Zeichen, doch kein Garant, dass es so bleibt“, sagte Markus Bauer auf einer Pressekonferenz. Das Wochenende stehe bevor und da fänden erfahrungsgemäß Treffen im Familienkreis oder mit Freunden statt.

Ansteckungen bei zwei großen Familienfeiern

Es sind zwei große Familienfeiern im privaten Bereich gewesen, die für Bernburg einen starken Anstieg der Fälle mit sich brachten, so Thomas Michling, Leiter des Fachbereiches Zentrale Steuerung in der Kreisverwaltung. „Wir wollen auch mit einer Verfügung weder Gaststätten schließen noch eine Sperrstunde anordnen“, sagt Bauer.

„Wir setzen darauf, dass sich die Menschen entsprechend verhalten. Bei privaten Feiern sollte Abstand gehalten und sich die Hände regelmäßig gewaschen werden“, appelliert der Landrat. Steigen die Zahlen am Wochenende dennoch stark an, könne ab Montag um Mitternacht die Allgemeinverfügung in Kraft treten. (mz)