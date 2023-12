Tausende Besucher erleben 19. Auflage der Klosterweihnacht in Bernburg. Die Strömung der Saale erschwert die Ankunft der Weihnachtsfiguren aus aller Welt mit den Booten.

Mit Video: Strömung der Saale erschwert Start der Klosterweihnacht in Bernburg

Die Weihnachtsgestalten aus aller Welt bei der Ankunft am Bernburger Bootsanleger. Die Saale-Strömung erschwerte ihre Ankunft zur Klosterweihnacht.

Bernburg/MZ. - Die traditionelle Ankunft der Weihnachtsfiguren aus aller Welt am Samstag zur Eröffnung der Klosterweihnacht in Bernburg hätten sich die Organisatoren der Hochschule Anhalt deutlich einfacher vorgestellt. Doch das derzeitige Hochwasser der Saale machte einigen internationalen Studenten die Teilnahme unmöglich. „Wegen der Strömung hatte uns die DLRG ans Herz gelegt, nur Teilnehmer mitzunehmen, die auch wirklich schwimmen können, auch wenn alle Schwimmwesten anhatten“, sagte Dieter Orzessek, ehemaliger Rektor der Hochschule Anhalt. Und so mussten einige Rollen noch einmal neu verteilt werden.