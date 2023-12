Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Für viele gehören Musik, Lichter und Gebäck einfach zur Weihnachtszeit. Wenn Musik dann nicht nur vom Band läuft, sondern live gespielt oder gesungen wird, ist das noch einmal ein ganz besonderes Erlebnis. So wie bei den Lichterklanghäppchen in der Kreismusikschule Béla Bartók in Bernburg am Mittwochabend. „Ich wünsche Ihnen einen Abend, den Sie so schnell nicht vergessen werden“, hatte Musiklehrerin Bettina Saß zur Eröffnung gesagt. Nun, zumindest war er sehr stimmungsvoll – nicht nur wegen der zahlreichen Lichter auf jeder Etage. In allen Etagen erklang Musik – da fiel die Entscheidung nicht leicht, wohin man gehen sollte.