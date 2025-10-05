Gesellschaft Keine Ausreden mehr für renitente Hundehalter in Bernburg
Gibt es in der Stadt zu wenige Mülleimer, um auf der Gassirunde den Kotbeutel loszuwerden? Betriebshof-Chefin Andrea Hempel hat auf diese Frage eine eindeutige Antwort.
Aktualisiert: 05.10.2025, 23:43
Bernburg/MZ. - Auf vielen Gehwegen hinterlassener Hundekot ist ein Problem, über das die meisten Bernburger die Nase rümpfen. Und ein Ärgernis, das seit Jahren immer mal wieder die kommunalpolitischen Gremien erreicht. Eine wirkliche Lösung ist bis heute nicht gefunden. Und steht trotz einer Vielzahl an Mülleimern auch nicht in Aussicht.