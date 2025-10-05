Gibt es in der Stadt zu wenige Mülleimer, um auf der Gassirunde den Kotbeutel loszuwerden? Betriebshof-Chefin Andrea Hempel hat auf diese Frage eine eindeutige Antwort.

Die Entsorgung von Hundekottüten ist in Bernburg – wie hier auf dem Markt – in hunderten Mülleimern möglich.

Bernburg/MZ. - Auf vielen Gehwegen hinterlassener Hundekot ist ein Problem, über das die meisten Bernburger die Nase rümpfen. Und ein Ärgernis, das seit Jahren immer mal wieder die kommunalpolitischen Gremien erreicht. Eine wirkliche Lösung ist bis heute nicht gefunden. Und steht trotz einer Vielzahl an Mülleimern auch nicht in Aussicht.