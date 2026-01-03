Besondere Ehre Karl-Heinz Struchmann wird für Einsatz bei der Bernburger Feuerwehr von Ministerin ausgezeichnet
Wie der 65-Jährige vor 50 Jahren zur Feuerwehr gekommen ist.
Bernburg/MZ. - Ein Leben ohne Feuerwehr ist für Karl-Heinz Struchmann kaum vorstellbar. Schließlich gehört sie fast schon immer zu seinem Leben. Seit 50 Jahren engagiert sich der Bernburger in der freiwilligen Feuerwehr und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Für seinen Einsatz ist der 65-Jährige vor einigen Wochen von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) mit der Feuerwehrspange des Landes ausgezeichnet worden. Gesagt hatte ihm das zuvor keiner, so dass die Überraschung groß war. Diese Ehrung kommt wie alle anderen in einen dicken Hefter, in dem sich auch ein Besten-Abzeichen aus dem Jahr 1983 befindet, das mit der Feuerwehrspange vergleichbar sei, meint Struchmann. „Jetzt habe ich quasi zwei Spangen."