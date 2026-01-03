Bernburg/MZ. - Ein Leben ohne Feuerwehr ist für Karl-Heinz Struchmann kaum vorstellbar. Schließlich gehört sie fast schon immer zu seinem Leben. Seit 50 Jahren engagiert sich der Bernburger in der freiwilligen Feuerwehr und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Für seinen Einsatz ist der 65-Jährige vor einigen Wochen von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) mit der Feuerwehrspange des Landes ausgezeichnet worden. Gesagt hatte ihm das zuvor keiner, so dass die Überraschung groß war. Diese Ehrung kommt wie alle anderen in einen dicken Hefter, in dem sich auch ein Besten-Abzeichen aus dem Jahr 1983 befindet, das mit der Feuerwehrspange vergleichbar sei, meint Struchmann. „Jetzt habe ich quasi zwei Spangen."

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.