Schock an Bernburgs Schulen nach den jüngsten Plänen von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). So sind die Reaktionen aus dem Campus Technicus und Carolinum gewesen.

Kampf um Skikurse - so wichtig sind sie für den Campus Technicus und für das Carolinum in Bernburg

Nicht nur die 11. Klassen des Carolinums können an einem Ski-Kompaktkurs teilnehmen. Es gab bereits auch einen Kurs für Achtklässler (Foto).

Bernburg/MZ. - Seit Bekanntwerden, dass Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) die Skikurse als Teil des Unterrichts im Land streichen möchte, stand das Telefon von Christine Brauns nicht mehr still. Am anderen Ende geschockte Anrufer. „Einige ehemalige Schüler haben sich gemeldet und können die Entscheidung nicht verstehen“, erzählt die Schulleiterin des Campus Technicus in Bernburg.