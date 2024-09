Ivan Kysliak und Sofia Keier haben sich ihren Traum vom eigenen Imbiss erfüllt, in dem sie typische Gerichte aus ihrer Heimat anbieten.

Junges Paar eröffnet ukrainischen Imbiss in Bernburg

Sofia Keier und Ivan Kysliak mit Tochter Dascha. Das Paar betreibt einen ukranischen Imbiss auf dem Wochenmarkt in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Für diese Mittagskarte braucht man Fotos von den Gerichten oder etwas Hilfe von Ivan Kysliak. Denn der 39-jährige Ukrainer steht seit kurzem im Imbisswagen auf dem Karlsplatz in Bernburg und bietet dort typisch ukrainische Gerichte an wie Borschtsch, ein Eintopf mit Fleisch, Kartoffeln, Bohnen und roter Beete oder Vareniki, also Teigtaschen mit Kartoffel-Kraut-Pilz-Füllung mit einem Klecks Schmand.