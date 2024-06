Der sechsjährige Chris Franke stellt mit Michael Kauert (Vorsitzender des Schlossvereins) an der Kaltschmiede ein Kupferarmband her.

Plötzkau/MZ. - Beim einen oder anderen schlackerten die Beine, als der 37 Meter hohe Schlossturm in Plötzkau erklommen war und man mitten an der gedeckten Tafel im Rittersaal stand. Doch die „Tortur“ war nötig, um zum Ritter oder zum Burgfräulein ernannt zu werden. Schließlich ging das beim Ferienspaß am Sonntag nur, wenn man auch alle Stationen absolviert hatte. Und eine davon führte die jungen Besucher, an die sich vor allem das Angebot des Schlossvereins richtete, auf den Turm, um nach Till Eulenspiegel zu suchen.