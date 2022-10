Italienisches Lokal „Vico“ eröffnet in Ex-Bäckerei an der Poststraße

Ab kommende Woche gibt es an der Poststraße in Bernburg ein Lokal mit italienischen Spezialitäten. Welche das sind und was für Highlights der Familienbetrieb noch plant.

Violetta Stoyanov-Elefante und Marco Elefante eröffnen in der kommenden Woche das „Vico“ an der Poststraße in Bernburg.

Bernburg/MZ - „Benvenuto, herzlich willkommen im Vico“, sagt Marco Elefante an der elektrischen Glastür und bittet herein. Mehrere Wochen war die Tür mit Folie verklebt, nun kehrt wieder Leben in das einstige Bäckereicafé an der Poststraße in Bernburg ein, in dem zuletzt das „O Sole Mio“ mit italienischen Spezialitäten betrieben wurde.