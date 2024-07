Sommerzeit ist Urlaubszeit. Wohin zieht es die Bernburger in diesem Jahr? Und wer verbringt gern ein paar Tage hier in der Region? Wir haben nachgefragt.

Bernburg/MZ - Die Ferien sind in vollem Gange und hierzulande herrschen sommerlicher Sonnenschein und Temperaturen, die auch in Bernburg auf knapp 30 Grad Celsius klettern. Bestes Urlaubswetter also. Muss man da noch in die Ferne schweifen? Oder stehen auch die hiesigen Unterkunftsmöglichkeiten hoch im Kurs? Wohin zieht es die Bernburger und wer kommt in die Saalestadt? Die MZ hat nachgefragt.