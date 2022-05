Infektionszahlen explodieren: Jetzt trifft es die Kinder rund um Bernburg

Bernburg/MZ - Immer mehr Stühle in Bernburgs Grundschulen bleiben leer, genauso wie die Kleiderhaken in den Kita-Garderoben. Mit voller Wucht fegt das Corona-Virus derzeit durch die Kindereinrichtungen im Salzlandkreis und beschert Rekordwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Mittwoch lag sie bei den Null- bis 14-Jährigen bei 4.024 und damit mehr als doppelt so hoch wie der Wert der Gesamtbevölkerung im Kreis. Innerhalb der letzten Woche haben sich allein im Landkreis mehr als 900 Kinder mit Corona infiziert.

Das bekommt auch die Bernburger Stadtverwaltung zu spüren. „Der Hort ’Fuhnekids’ im Ortsteil Baalberge ist besonders stark betroffen. Das gesamte Team befindet sich in Quarantäne“, sagt Stadtsprecherin Julia Tarlatt. Etliche Fälle sind seit Wochenbeginn auch in der Kita „Löwenzahn“ in Bernburg zu verzeichnen. „Dort erhöhen sich die Meldungen von erkrankten Kindern und Erziehern“, so Tarlatt weiter. Deshalb wurde für eine Gruppe Quarantäne angeordnet. Zwei weitere Gruppen der Kita „Peißener Feldmäuse“ wurden ebenfalls in die häusliche Isolation geschickt. Mehrere Coronafälle gibt es aber auch in den Bernburger Grundschulen. Und dennoch: „In keiner der Grundschulen der Stadt Bernburg wurden Klassen in Quarantäne gesetzt“, betont die Stadtsprecherin. Jedoch seien in der Grundschule Baalberge einzelne Klassen bis zum Ende dieser Woche im Distanzunterricht und pauken Mathe, Deutsch und Sachkunde vom heimischen Schreibtisch aus.

Getrenntes Mittagessen

In den anderen vier städtischen Grundschulen „Adolph Diesterweg“, „Regenbogen“, „Franz Mehring“ und „Johann Wolfgang von Goethe“ findet laut Tarlatt Präsenzunterricht statt. Dort wurde bislang nur für vereinzelte Schüler eine Quarantäne ausgesprochen. Doch die Lage ist angespannt und könnte sich auch noch mit den weiter wachsenden Infektionszahlen im Landkreis verschärfen. Deshalb wurden die Sicherheitsvorkehrungen bereits erhöht. „In den Einrichtungen werden die Kinder in Kohorten betreut. Die Bildung von Sammelgruppen soll möglichst vermieden werden“, so Tarlatt. Außerdem werden Kinder und das Personal bei bestätigten PCR-Tests in den Kitas täglich überprüft. In den Grundschulen gilt die Maskenpflicht im Unterricht. Das Mittagessen soll möglichst klassenweise und zeitversetzt eingenommen werden. Außerdem gelte in den Schulen tägliches Testen der Kinder und des Personals.

Mit dieser Entwicklung wächst der Druck auf das Gesundheitsamt des Salzlandkreises. „Mit jedem registrierten Corona-Fall steigt der Arbeitsaufwand bei der Kontakterfassung und Nachverfolgung, bei der Erstellung der Quarantäne-Bescheide sowie an der Corona-Hotline“, sagt Kreissprecher Marko Jeschor. Um da nicht die Kontrolle zu verlieren, wurde das Gesundheitsamt bereits vor mehreren Wochen aufgestockt. Im zuständigen Sachgebiet für Infektionsschutz sind laut Jeschor mittlerweile 17 Mitarbeiter regulär mit den entsprechenden Aufgaben befasst. Hinzu kämen Bundeswehrsoldaten, die bei der Kontaktermittlung unterstützen. „Bei Bedarf werden aus allen Fachdiensten der Kreisverwaltung weitere Mitarbeiter zur Hilfe herangezogen. Diese Verfahrensweise hat sich in der Vergangenheit bewährt“, so Jeschor weiter.

Aufgrund der hohen Fallzahlen habe der Salzlandkreis bereits vor einigen Wochen eine Allgemeinverfügung erlassen, in der geregelt ist, dass positiv auf das Corona-Virus getestete Personen ohne Aufforderung eine Kontaktliste dem Fachdienst Gesundheit zu übersenden haben. „Wir stellen dabei fest, dass viele ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen und Kontakte dem Fachdienst Gesundheit übermitteln. Das versetzt die Mitarbeiter in die Lage, die gemeldeten Fälle schneller zu kontaktieren, um das Notwendige zu veranlassen“, so Marko Jeschor weiter.

Wie man sich verhält, wenn der Schnelltest plötzlich zwei Striche anzeigt? Nach Angaben aus der Kreisverwaltung sollte man sich daraufhin in einem Testzentrum, etwa dem an der Thomas-Müntzer-Straße in Bernburg, einem PCR-Test unterziehen. Fällt dieser ebenfalls positiv aus, wird eine Quarantäne verhängt. So wie derzeit bei so vielen Menschen im Salzlandkreis wie noch nie in der anhaltenden Pandemie. Aktuell gelten 4.731 Einwohner als infiziert, Tendenz steigend.

Verkürzte Kita-Zeiten?

Das könnte auch weitere Konsequenzen in den Kitas und Schulen mit sich bringen. Laut Stadtsprecherin Julia Tarlatt gilt ab diesem Donnerstag der neue Erlass des Ministeriums für Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen. „Wenn aufgrund von Omikron zu viel Personal in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen ausfällt, können Öffnungszeiten der Einrichtungen verkürzt werden bzw. nur noch Notbetreuungen für Eltern in ’systemrelevanten’ Berufen ermöglicht werden“, sagt Tarlatt. Diese Maßnahmen müssten jedoch zuvor von der Fachaufsicht des Salzlandkreises genehmigt werden.