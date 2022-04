In Wohlsdorf bei Bernburg werden Feuerwehrleute zu Sanitätern

Wohlsdorf - Jede Sekunde zählt für den Patienten, wenn er plötzlich einen Herzinfarkt erleidet. In Biendorf, Crüchern und Wohlsdorf wird künftig in solchen Fällen nicht nur das Blaulicht des Rettungswagens aufleuchten, sondern möglicherweise schon wenige Minuten zuvor die Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf an der Haustür des Hilfesuchenden klingeln.