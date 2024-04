Ungefähr 50 öffentliche Spielplätze gibt es in Bernburg und den Ortsteilen. Ein neuer ist nun in der Schulze-Boysen-Siedlung hinzugekommen. Was in diesem Jahr noch geplant ist.

In jedem Ortsteil von Bernburg gibt es mindestens einen Spielplatz und in diesem Jahr entstehen weitere

Paul Koller (von links), Lars Höfinghoff, Cornelia Loitsch und Marcin-Jan Franke begutachten den neuen Spielplatz an der Heinrich-Hertz-Straße in der Bernburger Schulze-Boysen-Siedlung, der in den nächsten Tagen zur Nutzung freigegeben wird.

Bernburg/MZ. - Ein paar wenige Rest- und Nacharbeiten sind noch nötig − dann wird in den kommenden Tagen ein nagelneuer öffentlicher Spielplatz in Bernburg für die Nutzung freigegeben. „Wir freuen uns, hier an der Heinrich-Hertz-Straße in der Schulze-Boysen-Siedlung die Spielplatzsituation verbessern zu können“, sagte Paul Koller, Bernburgs Dezernent für Soziales, Jugend, Kultur und Sport bei der Übergabe. „Die neue große Spielkombination ist geeignet für Kinder von drei bis zwölf Jahren, bietet 13 verschiedene Spielfunktionen und bereichert das Angebot an Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten auf diesem Spielplatz“, ergänzte er.