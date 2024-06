Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzlandkreis/MZ/VS - Arbeiten an der Kläranlage, Betriebsgründungen, Weiterbildungen in Pflege- und Heilberufen, Digitalisierung: In all diesen Dingen steckt ein bisschen Europa. Diese und weitere Projekte im Salzlandkreis sind seit 2014 mit Mitteln der Europäischen Union finanziell gefördert worden, wie eine Statistik der Europäischen Kommission zeigt. Demnach haben in diesem Zeitraum 1.923 Vorhaben im Salzland Zuschüsse aus EU-Mitteln erhalten – deutlich mehr als in jedem anderen Landkreis oder jeder kreisfreien Stadt Sachsen-Anhalts. Zum Vergleich: Auf Platz zwei folgt die Hauptstadt Magdeburg mit 582 Projekten.