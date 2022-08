In der Mühle Lederbogen in Cörmigk wird Mehl wie vor 100 Jahren hergestellt

Harald Sauer ist seit mehr als 30 Jahren Müllermeister in der Mühle Lederbogen in Cörmigk.

Cörmigk/MZ - Ohren zu und durch! Denn an das laute Klappern und Brummen der massiven Maschinen, über denen vier grüne Trichter hängen, hat sich Harald Sauer längst gewöhnt. Immer montags und dienstags streift er sich den Blaumann und manchmal auch die weiße Latzhose über, um in der Wassermühle Lederbogen am Ortsausgang von Cörmigk in Richtung Preußlitz zumeist Roggen- und Weizenmehl zu mahlen. So wie schon etliche Generationen vor ihm. Betritt man die Holztür des Vierseitenhofs zu seinem Arbeitsplatz, bebt der knapp 100-jährige Holzboden, wenn die Maschinen mit Mehl mahlen beschäftigt sind. „Ich bin schon ein bisschen taub, hat meine Frau festgestellt“, sagt Müllermeister Sauer schmunzelnd. Erst zur Wendezeit schulte der gelernte Elektriker zum Müller um und legte auch seine Meisterprüfung ab, damit die jahrhundertelange Tradition der Familie Lederbogen, zu der seine Frau gehört, fortgeführt werden konnte.