In Bernburg hat nun das „Sakura“ eröffnet

Trotz Energiekrise gehen in diesem Monat gleich zwei neue Lokale in Bernburg an den Start. Wie man dort der Situation entgegnet und wie Bernburgs Wirtschaftsdezernent die Gesamtlage einschätzt.

Bernburg/MZ - Ein leichter Hauch von Räucherstäbchen liegt in der Luft, dazu der Duft nach dem Holz, das gerade erst an die dunklen Wände gekommen ist und sie aufhellt. Aus der einst in Bernburg sehr beliebten „Sonderbar“ am Lindenplatz im Herzen der Stadt ist seit Wochenbeginn das asiatische Sushi-Restaurant „Sakura“ geworden, das man sonst nur aus Großstädten kennt. „Für unseren Chef ist die Eröffnung eine Herzensangelegenheit“, sagt Mitarbeiter Minh Khai Nguyen. Schließlich lebt der aus Vietnam stammende Le Hung seit vielen Jahren in der Saalestadt und bringt nun mit dem „Sakura“ ein Stück Japan nach Bernburg, nachdem er bereits vor Jahren die gleichnamigen Restaurants in Halle und Magdeburg eröffnet hatte.