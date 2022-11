In Baalberge entsteht eine junge Mitte

Die Stadt Bernburg investiert nach der Kita-Sanierung und vor einem möglichen Grundschul-Neubau in bessere Hort-Bedingungen. Warum die Spielgeräte noch nicht genutzt werden dürfen.

Baalberge/MZ - Grundschule, Hort und Kindertagesstätte liegen in Baalberge an der Umgehungsstraße nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Die junge Mitte des Dorfes wächst und gedeiht dank zahlreicher Investitionen in die Infrastruktur der genannten Kindereinrichtungen.