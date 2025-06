Bernburg/MZ. - Die Mitglieder des neu gewählten Bernburger Stadtseniorenrats haben am Dienstag der Kanzler von Pfau’schen Stiftung einen Arbeitsbesuch abgestattet. In den Gesprächen kristallisierten sich zwei Themen heraus, die Sorge bereiten: Zum einen die in den vergangenen Jahren enorm gestiegenen Kosten, die Pflegebedürftige für die stationäre Pflege als Eigenanteil aufbringen müssen. Zum anderen die Schwierigkeiten, die ambulante Pflegedienste bei der Suche nach einem freien Parkplatz in der Stadt haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.