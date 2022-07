Der Ilberstedter Peter Jänsch zieht zweimal die Woche aus, um die Bäume am Kriegerdenkmal zu wässern. Warum er sich Nachahmer wünscht.

Peter Jänsch gießt die zwölf Bäume am Ilberstedter Kriegerdenkmal.

Ilberstedt/MZ - Zwölf Bäume gießt der Ilberstedter Peter Jänsch. Zweimal in der Woche zieht er mit Handwagen und Gießkannen aus, um die Platanen und Linden am Kriegerdenkmal mit Wasser zu versorgen. Denn bei den hölzernen Riesen, erklärt er, sieht man den Wassermangel nicht sofort. Das macht sich erst in ein paar Jahren bemerkbar und dann ist es zu spät.