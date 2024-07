Der Stadtrat sieht im Beruf von Jacqueline Krätschmann einen Hindernisgrund. Welche Konsequenzen das für sie hat und welche Vorsitzende in der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend gewählt wurde.

Der neue Bernburger Stadtrat besteht nur noch aus 34 Mitgliedern. 31 von ihnen kamen am Donnerstag zur konstituierenden Sitzung.

Bernburg/MZ. - Jacqueline Krätschmann - mit 1.517 Stimmen, den fünftmeisten, als Einzelkandidatin in den Bernburger Stadtrat gewählt - muss um ihr Mandat bangen. In seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend stellte der Stadtrat auf Anraten der Stadtverwaltung mehrheitlich (22 Ja-Stimmen bei sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung) einen sogenannten Hindernisgrund fest, der es der 50 Jahre alten Hortleiterin der Mehring-Grundschule verbietet, ihr Ehrenamt auszuüben.