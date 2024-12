Aderstedt/MZ. - Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss in die Aderstedter Kita geh’n: Tatsächlich können die Mädchen und Jungen der Kita „Aderstedter Waldstrolche“ in Zukunft in ihrer eigenen kleinen Holzwerkstatt sägen, hämmern, leimen und vieles mehr. Zum Herbstfest ist die kleine Hütte mit der Holzwerkstatt feierlich eingeweiht worden.

