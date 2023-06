Heute vor zehn Jahren erblickte Marc Franz das Licht der Welt. Die Eltern des heutigen Viertklässlers aus Güsten waren drei Tage zuvor in Bernburg evakuiert worden.

Bernburg/Güsten/MZ - Marc Franz ist ein aufgewecktes Kind. Der Viertklässler macht das, was Jungs in seinem Alter gern tun: leidenschaftlich Fußball spielen, mit Freunden herumtoben, Fahrrad fahren, auf der Spielkonsole zocken, lesen. Auf dem Zeugnis werden in ein paar Wochen lauter Einsen und Zweien stehen. Nichts erinnert daran, dass Marc heute vor zehn Jahren vier Wochen früher als errechnet zur Welt gekommen war. Der Aufregung wegen.