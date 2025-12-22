Am Heiligabend veranstalten viele Kirchen neben den Gottesdiensten auch Krippenspiele. Wo sie stattfinden und was die Besucher dort erwartet.

Bei der Krippenspielprobe in der Nienburger Stadtkirche am vergangenen Donnerstag.

Bernburg/Nienburg/MZ. - Das Christkind liegt in einer Krippe, über die sich seine Mutter Maria beugt. Auch die Hirten sind anwesend, die die Nachricht von seiner Geburt von einem Engel empfangen haben. Ebenso die Heiligen Drei Könige, die Gaben bringen und gekommen sind, um ihn zu ehren... Diese Szene kommt einem als erstes in den Sinn, wenn man an die Inszenierung der Geschichte von Christi Geburt aus dem Evangelium denkt.