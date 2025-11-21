Die eisigen Temperaturen in Bernburg haben Auswirkungen auf dem Spielbetrieb der Zuschauer. Betroffen davon: der SC Bernburg.

Leon Schmidt (rechts im Zweikampf mit dem Dessauer Vyacheslav Biryuk) kann heute nicht auf Torjagd gehen.

Bernburg/MZ. - Das für diesen Freitag angesetzte Verbandsliga-Punktspiel zwischen dem Sportclub Bernburg und dem Haldensleber SC wurde am Freitagmittag kurzfristig abgesagt. „Schon beim Training am Donnerstagabend haben die Jungs gemerkt, dass es gegen 20 Uhr mächtig glatt geworden ist. Heute Vormittag lag dann im Bereich der Ecken des Platzes zwischen 20 und 30 Metern Raureif. Die Gesundheit der Spieler geht vor“, begründete SC-Präsident Michael Angermann diese Entscheidung, die er dem Staffelleiter und dem Kontrahenten rechtzeitig mitteilte. Ein Termin für das Nachholspiel steht ebenfalls bereits fest. Die Begegnung zwischen den beiden Verbandsliga-Konkurrenten wurde für Samstag, 14. Februar 2026, neu angesetzt. Die Anstoßzeit ist jedoch noch offen.