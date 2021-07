Hausärztin eröffnet ihre Praxis in Peißen bei Bernburg

Peißen/MZ - Peißens Ortsbürgermeister Karl-Heinz Groth sitzt im Wartezimmer der Praxis von Grit Mittelstraß. Die Hausarztpraxis ist noch nicht eröffnet, das wird am Donnerstag, 1. Juli, geschehen. Doch die Ärztin hat noch ein wichtiges Telefonat und dann Zeit für den Ortsbürgermeister.

Groth ist gekommen, um zu sehen, was aus den Räumen, in denen vor vielen Jahren schon einmal eine Praxis war, geworden ist. „Als ich gehört habe, dass Frau Mittelstraß Räume sucht, habe ich sofort meine Unterstützung zugesagt“, erzählt Groth.

Es sei wichtig, eine medizinische Versorgung möglichst nahe zu haben. Das heißt, auf dem Dorf. Und hier, so ist er sicher, kommen nicht nur die Peißener her. Was Groth sieht, gefällt ihm. Modern und gut ausgestattet findet er die Praxis der Fachärztin für Innere Medizin.

Seit Januar war Grit Mittelstraß damit beschäftigt, die Praxis fit zu bekommen. Mit einigen Schreckmomenten. Doch nun steht alles. Das Personal ist da, die medizinischen Geräte und die Möbel auch.