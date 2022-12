Gymnasiasten erfüllen in Bernburg Kinderwünsche

Bernburg/MZ - Zum Weihnachtsfest gehen für die mehr als 100 vom Verein Kids in Bernburg betreuten Kinder wieder kleine Wünsche in Erfüllung. Erstmals haben sich auch die Schüler des Gymnasiums Carolinum an der jährlichen Wunschzettelaktion beteiligt, die der Verein beispielsweise schon seit sechs Jahren mit den Mitarbeitern des Solvay-Werkes pflegt.

Idee von Nele Karl

Die Idee dazu hatte Schülerin Nele Karl. Recht kurzfristig, wie sie einräumt. „Wir hatten deshalb nur anderthalb Wochen Zeit, das zu organisieren. Ich bin stolz, wie gut es trotzdem geklappt hat“, sagt Tommy Haft, Schülersprecher des Carolinums. Der gemeinsam mit Nele Karls initiierte Aufruf unter den Mitschülern stieß auf große Resonanz. 43 Gymnasiasten aller Klassenstufen kauften für die Kids-Kinder Weihnachtsgeschenke. „Zuvor durften sie uns ihre Wünsche im ungefähren Wert von 20 Euro aufschreiben“, berichtet Nele Karl. Bettwäsche, Spielzeug, ein kuscheliger Schlafanzug, Kosmetika, Lichterketten oder eine Murmelbahn wurden anschließend von den Carolinern verpackt und in dieser Woche pünktlich vor der Bescherung an Kids-Therapeutin Yvette Hesse übergeben. „Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung, allen Helfern“, sagt diese. Denn das Budget des Vereins ist begrenzt, umso mehr die Hilfe anderer wichtig.

Keine Eintagsfliege

Auch deshalb soll sich das Carolinum in den nächsten Jahren weiterhin an der Wunschzettelaktion beteiligten. „Dann sicher mit mehr Vorbereitungszeit“, wie Nele Karl lächelnd sagt.