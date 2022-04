Günter Simon schildert Erlebnisse vom April 1945 in Bernburg

Bernburg/MZ - Als am späten Vormittag des 11. April 1945 die ersten Bomben rund um den Bernburger Bahnhof einschlagen, weiß Günter Simon sofort, was zu tun ist. Der 14-Jährige hüpft aus seinem Bett, zieht sich flink an und läuft in den Keller des Hauses an der unteren Steinstraße, um Schutz zu suchen. „Meine Mutter wollte eigentlich zum Bahnhof, um Fahrkarten nach Berlin zu kaufen. In der Eingangstür hat sie dann die Druckwelle der Bombe erwischt und zurück ins Haus geschleudert“, schildert der heute 91 Jahre alte Mann.