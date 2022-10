Grundschüler in Nienburg planzen Obstbäume

Nienburg/MZ - „Alt wie ein Baum“ klingt aus der Musikbox vor der Grundschule Nienburg. Der Kultklassiker der Puhdys hätte passender nicht sein können. Die Mädchen und Jungen der Grundschule stehen vor einer kleinen Reihe von Obstbäumen und warten gespannt darauf, was passiert. „Alt wie ein Baum zu werden, das wünscht sich doch jeder“, sagt Schulleiterin Ronny Holzhauer. „Heute pflanzen die ersten und die vierten Klassen je einen Obstbaum. Und ihr werdet vielleicht öfter im Leben an diese Stelle zurückkommen, auf diese Bäume schauen und sagen: ‚Das ist unser Bäumchen‘. Wenn ihr dann auch irgendwann alt seid, sind diese Bäume groß und tragen Früchte“, sagt sie an.