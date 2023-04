Mehr als 1.000 DDR-Zweiräder werden in Strenznaundorf erwartet. Wie sich Veranstalter auf den Ansturm am 1. Mai rüsten.

Großes Treffen der DDR-Zweiräder in Strenznaundorf

Strenznaundorf/MZ - Das große Knattern wird es am Montag, 1. Mai, wieder auf der Festwiese in Strenznaundorf geben. Denn dann wird ab 10 Uhr zum nächsten Ost-Krad-Treffen eingeladen. „Alle Zweiräder aus DDR-Zeiten sind herzlich willkommen“, sagt Mitveranstalter Christian Gensow, der sich gemeinsam mit dem Organisationsteam schon auf einen großen Ansturm vorbereitet. Immerhin kamen allein im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Fahrzeuge. „Es dürfte damit das größte Zweiradtreffen dieser Art in ganz Sachsen-Anhalt sein“, schätzt Gensow, der deshalb die Fläche auch erweitert hat.