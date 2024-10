Zahlreiche Feuerwehren sind am Dienstagmorgen zum Solvaywerk in Bernburg ausgerückt. Dort ist ein Brand ausgebrochen. Das ist dazu bekannt.

Großeinsatz der Feuerwehr im Solvaywerk in Bernburg

Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat es am Dienstagmorgen bei Solvay gegeben.

Bernburg/MZ. - Sirenengeheul am Dienstagmorgen in der Bernburger Innenstadt. Zahlreiche Löschfahrzeuge rollten mit Blaulicht in Richtung Solvaywerk.