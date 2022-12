Grimschleben, Pobzig und Wedlitz auf der Agenda

Nienburg/MZ - Sowohl in der Verwaltung im Nienburger Rathaus als auch in den Ausschüssen und im Stadtrat ist lange gerechnet und diskutiert worden. Drei Straßen in der Einheitsgemeinde, die sich seit langem in einem katastrophalen Zustand befinden, müssen grundhaft ausgebaut werden. Doch wer kommt zuerst dran?