Glitzern muss es! Das sind die Stricktrends der Bernburger in diesem Winter

Doris Dänecke erzählt, welche Stricktrends es in diesem Winter gibt.

Bernburg/MZ. - Jetzt, wo es draußen kalt ist, ist für Doris Dänecke die beste Zeit, um zu Nadel und Wolle zu greifen. Und so geht es nicht nur der Betreiberin des Stoff- und Zubehörladens am unteren Karlsplatz in Bernburg. „Im Winter wird viel gestrickt, gehäkelt und genäht“, weiß die gelernte Schneiderin mit Meistertitel. Doch die 62-Jährige beobachtet auch immer wieder neue Trends, die sich auf dem Markt auftun und wonach ihre Kunden im Geschäft fragen.